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Le Brouillard de la peur

Stéphane Fert, Frédéric Chevaux

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Chaque automne, le Brouillard envahit le village. Un brouillard si épais qu'on n'y voit plus rien. Il reste trois jours, puis bam, il disparaît. Au village, personne ne semble s'en inquiéter... sauf Capoline, Oscar et Myrtille. Eux veulent comprendre : pourquoi le Brouillard revient-il chaque année ? Que cachent L'étang noir, l'abattoir et les squelettes de grenouilles ? Et surtout... quel secret les habitants protègent-ils ? Dans l'ombre, une Créature les observe. Elle attend son heure.

Par Stéphane Fert, Frédéric Chevaux
Chez L'Ecole des Loisirs

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Auteur

Stéphane Fert, Frédéric Chevaux

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Neuf en poche

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Le Brouillard de la peur

Stéphane Fert, Frédéric Chevaux

Paru le 24/06/2026

168 pages

L'Ecole des Loisirs

12,50 €

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Scannez le code barre 9782211350112
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