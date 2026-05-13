Le Brouillard de la peur

Chaque automne, le Brouillard envahit le village. Un brouillard si épais qu'on n'y voit plus rien. Il reste trois jours, puis bam, il disparaît. Au village, personne ne semble s'en inquiéter... sauf Capoline, Oscar et Myrtille. Eux veulent comprendre : pourquoi le Brouillard revient-il chaque année ? Que cachent L'étang noir, l'abattoir et les squelettes de grenouilles ? Et surtout... quel secret les habitants protègent-ils ? Dans l'ombre, une Créature les observe. Elle attend son heure.