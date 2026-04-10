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#Album jeunesse

Du rififi à Kastell-Bramm

Benjamin Gérard, Mikael Ab Gwion

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Le roi Kerloufer de Kastell-Bramm aime, après chaque repas, s'endormir paisiblement sur son trône. Mais ce jour-là, à l'heure de la sieste, tout le château est brusquement réveillé par une terrible déflagration nauséabonde. Hors de lui, Kerloufer, dont la petite taille n'empêche pas sa grande colère, se met à la recherche du coupable et accuse tour à tour tous les membres de sa cour : chancelier, cuisinier, chevalier, bouffon, dragon, troubadour... tous sont suspects. Et même la princesse qui, pourtant, c'est bien connu, ne pétouille que des paillettes ! En breton : "Château du Pet" .

Par Benjamin Gérard, Mikael Ab Gwion
Chez Beluga

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Auteur

Benjamin Gérard, Mikael Ab Gwion

Editeur

Beluga

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Du rififi à Kastell-Bramm

Benjamin Gérard, Mikael Ab Gwion

Paru le 10/04/2026

32 pages

Beluga

12,00 €

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