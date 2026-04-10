Du rififi à Kastell-Bramm

Le roi Kerloufer de Kastell-Bramm aime, après chaque repas, s'endormir paisiblement sur son trône. Mais ce jour-là, à l'heure de la sieste, tout le château est brusquement réveillé par une terrible déflagration nauséabonde. Hors de lui, Kerloufer, dont la petite taille n'empêche pas sa grande colère, se met à la recherche du coupable et accuse tour à tour tous les membres de sa cour : chancelier, cuisinier, chevalier, bouffon, dragon, troubadour... tous sont suspects. Et même la princesse qui, pourtant, c'est bien connu, ne pétouille que des paillettes ! En breton : "Château du Pet" .