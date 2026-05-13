La tentation du mâle

Berthe Gavignol, 102 ans, est arrêtée par la police après avoir tiré sur un homme avec un Luger, un vieux pistolet allemand. Mais ce n'est que le début : au fil de l'interrogatoire, cette " petite mamie " au langage fleuri révèle un passé explosif, fait de cadavres, de secrets bien enfouis, et de luttes contre les violences faites aux femmes. Ce polar noir et burlesque à l'humour grinçant est un hommage à la justice par les armes d'une femme qui refuse de rester victime. Entre rires et frissons, Mamie Luger est une ode déjantée à la liberté, à la vieillesse badass et à la vengeance sur fond de critique sociale.