Winnicott à la plage

Et si être un bon parent ne signifiait pas être parfait ? Pédiatre et psychanalyste britannique, Donald W. Winnicott a profondément transformé notre compréhension du développement de l'enfant. Loin des dogmes freudiens ou des abstractions lacaniennes, il place l'environnement affectif au coeur de la construction psychique, dans une pensée à la fois clinique, humaine et profondément novatrice. Kevin Hiridjee propose une plongée accessible et vivante dans les concepts clés de Winnicott - la mère "suffisamment bonne", l'objet transitionnel, le holding, le faux-self, le jeu, la capacité à être seul - en les reliant à l'expérience concrète de la parentalité. Un ouvrage essentiel pour tous ceux qui élèvent, accompagnent ou simplement s'interrogent sur ce que signifie "faire grandir".