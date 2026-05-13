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Winnicott à la plage

Kevin Hiridjee

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Et si être un bon parent ne signifiait pas être parfait ? Pédiatre et psychanalyste britannique, Donald W. Winnicott a profondément transformé notre compréhension du développement de l'enfant. Loin des dogmes freudiens ou des abstractions lacaniennes, il place l'environnement affectif au coeur de la construction psychique, dans une pensée à la fois clinique, humaine et profondément novatrice. Kevin Hiridjee propose une plongée accessible et vivante dans les concepts clés de Winnicott - la mère "suffisamment bonne", l'objet transitionnel, le holding, le faux-self, le jeu, la capacité à être seul - en les reliant à l'expérience concrète de la parentalité. Un ouvrage essentiel pour tous ceux qui élèvent, accompagnent ou simplement s'interrogent sur ce que signifie "faire grandir".

Par Kevin Hiridjee
Chez Dunod

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Auteur

Kevin Hiridjee

Editeur

Dunod

Genre

Histoire de la psychologie

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Winnicott à la plage

Kevin Hiridjee

Paru le 13/05/2026

192 pages

Dunod

15,90 €

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