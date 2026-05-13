Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Mary Sidney alias Shakespeare

Aurore Evain

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quatre siècles après sa mort, celui qui est considéré comme le plus grand auteur du théâtre anglais se retrouve devant le tribunal de l'histoire. A la barre : William Shakespeare. Chef d'accusation : usurpation littéraire. Aurore Evain interroge : l'oeuvre de Shakespeare a-t-elle été écrite par une femme ? Dans cette enquête menée comme un procès, les pièces à conviction s'accumulent. Comment l'homme de Stratford, à la biographie lacunaire et aux origines modestes, aurait-il acquis une telle connaissance de la vie de cour, des langues, du droit ou de la géographie ? D'indices troublants en recoupements probants, émerge une figure inattendue : Mary Sidney, comtesse de Pembroke. Poétesse, traductrice, mécène, au coeur des cercles littéraires élisabéthains, elle possède l'érudition et l'expérience du monde que révèle le corpus shakespearien. Se dessine alors une autre histoire : celle d'un matrimoine effacé et d'un génie peut-être dissimulé sous un nom d'emprunt...

Par Aurore Evain
Chez Flammarion

|

Auteur

Aurore Evain

Editeur

Flammarion

Genre

Critique Théâtre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mary Sidney alias Shakespeare par Aurore Evain

Commenter ce livre

 

Mary Sidney alias Shakespeare

Aurore Evain

Paru le 13/05/2026

352 pages

Flammarion

10,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080491671
9782080491671
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.