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La Terre céleste

Camille de Toledo, Olric de Gélis

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Le tournant écologique qui s'impose n'est pas qu'une affaire de sciences et de choix politiques. Il suppose une réinterprétation des fondements mêmes de notre matrice culturelle. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à détruire la Terre, mais aussi comment nous pouvons la réparer, c'est ici à la Bible, prise comme un texte fondateur et inépuisable, que ce livre revient. Souvent tenue pour responsable d'une relation à la nature marquée par la domination et l'exploitation, elle est ici relue, à l'inverse, comme un texte des liens, des attachements, où la nature est "présence". C'est ce que déplie ce dialogue entre un écrivain-chercheur travaillant sur les droits de la nature - Camille de Toledo - et un théologien explorant les Ecritures au prisme de l'écologie - Olric de Gélis. Ensemble, ils entament une "oeuvre de redirection terrestre, pour célébrer la vie et faire entendre les droits des générations futures", qui s'adresse à tous, croyants ou non-croyants. En même temps qu'elle révèle la puissance du "scénario biblique", cette démarche inédite permet de renouveler profondément notre sensibilité écologiste.

Par Camille de Toledo, Olric de Gélis
Chez Flammarion

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Auteur

Camille de Toledo, Olric de Gélis

Editeur

Flammarion

Genre

Théologie

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La Terre céleste

Camille de Toledo, Olric de Gélis

Paru le 27/05/2026

210 pages

Flammarion

21,00 €

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