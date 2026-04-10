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#Album jeunesse

Je suis ta maman, pour toujours

Sylvain Zorzin, Suzie Mason

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"Tu viens de naître. Tu es là, contre moi. Et je suis là, tout contre toi. Bienvenue dans le monde ! Je suis ta maman pour toujours. Et je t'aime. Pour toujours". "Je suis ta maman, pour toujours" raconte l'amour immense et inconditionnel de chaque maman pour son petit. Sous les traits de différents animaux, ce sont les mêmes mots, ceux que chaque parent porte dans son coeur : "Je t'aime". Un magnifique album plein de poésie et d'émotion pour offrir le plus beau des cadeaux à son enfant : son amour.

Par Sylvain Zorzin, Suzie Mason
Chez Fleurus

|

Auteur

Sylvain Zorzin, Suzie Mason

Editeur

Fleurus

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Je suis ta maman, pour toujours

Sylvain Zorzin, Suzie Mason

Paru le 10/04/2026

32 pages

Fleurus

15,95 €

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