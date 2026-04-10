"Tu viens de naître. Tu es là, contre moi. Et je suis là, tout contre toi. Bienvenue dans le monde ! Je suis ta maman pour toujours. Et je t'aime. Pour toujours". "Je suis ta maman, pour toujours" raconte l'amour immense et inconditionnel de chaque maman pour son petit. Sous les traits de différents animaux, ce sont les mêmes mots, ceux que chaque parent porte dans son coeur : "Je t'aime". Un magnifique album plein de poésie et d'émotion pour offrir le plus beau des cadeaux à son enfant : son amour.