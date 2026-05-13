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#Bande dessinée jeunesse

Hâte-toi quand la nuit vient

Marie Pavlenko

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Dans le monde de Jane, l'eau se fait rare, la chaleur est étouffante, et il n'y a plus d'oiseaux. Dans ce monde, des fascistes sont au pouvoir. Jane, elle, s'efforce de mener une vie ordinaire et rêve d'un ailleurs. L'arrivée de Roman au lycée va tout changer. Mais peut-on aimer quand on n'est pas libre, vivre, être heureux, en fermant les yeux ? Jusqu'où supporter l'insupportable ? Et si aimer, c'était déjà résister ? Désobéir, espérer, inventer un monde nouveau : un récit porté par la plume incandescente et sensible de Marie Pavlenko.

Par Marie Pavlenko
Chez Flammarion

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Auteur

Marie Pavlenko

Editeur

Flammarion

Genre

Romans, témoignages & Co

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Hâte-toi quand la nuit vient

Marie Pavlenko

Paru le 13/05/2026

320 pages

Flammarion

18,50 €

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Scannez le code barre 9782080158079
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