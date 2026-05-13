Hâte-toi quand la nuit vient

Dans le monde de Jane, l'eau se fait rare, la chaleur est étouffante, et il n'y a plus d'oiseaux. Dans ce monde, des fascistes sont au pouvoir. Jane, elle, s'efforce de mener une vie ordinaire et rêve d'un ailleurs. L'arrivée de Roman au lycée va tout changer. Mais peut-on aimer quand on n'est pas libre, vivre, être heureux, en fermant les yeux ? Jusqu'où supporter l'insupportable ? Et si aimer, c'était déjà résister ? Désobéir, espérer, inventer un monde nouveau : un récit porté par la plume incandescente et sensible de Marie Pavlenko.