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Grimoire du bien-être

Anastasia Mostacci, Sara Marcuzzi

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Laissez-vous accompagner par ces pages dans un chemin holistique entre le corps et l'esprit, rythme par les cycles naturels ou la magie de la terre inspirera chaque aspect de votre vie. En unissant la sagesse antique et les approches modernes, ce grimoire vous fera découvrir votre lien profond avec la nature et son pouvoir régénérant. Au fil des cinq chapitres liés aux cycles de la nature, vous trouverez des idées pour des rituels, des moments de méditations et des pratiques simples qui vous permettront de créer une harmonie avec les cycles des saisons et votre propre, rythme intérieur. Laissez-vous inspirer par les réflexions, les illustrations évocatrices et les analyses sélectionnées avec soin pour arriver une vie plus consciente et authentique.

Par Anastasia Mostacci, Sara Marcuzzi
Chez Merci les Livres

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Auteur

Anastasia Mostacci, Sara Marcuzzi

Editeur

Merci les Livres

Genre

Sorcellerie

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Grimoire du bien-être

Anastasia Mostacci, Sara Marcuzzi trad. Baptiste Levy-Gastaud

Paru le 10/04/2026

208 pages

Merci les Livres

21,95 €

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