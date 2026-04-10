Correction automatique

Drôle, séduisant, loufoque, le livre parfait pour affronter les angoisses de l'époque sans détourner pour autant le regard. Quand le monde s'assombrit, l'humour est le seul moyen de rendre la réalité supportable... Tout peut arriver dans le monde selon Etgar Keret. Vous y rencontrerez un célibataire fauché et asthmatique qui a perdu la foi, le candidat d'un jeu de téléréalité venu d'une autre dimension, le propriétaire d'un astéroïde sur le point de percuter la Terre, une intelligence artificielle au bord du suicide et bien d'autres personnages encore. Entre "dépression et léger accablement" , Keret poursuit une oeuvre singulière où panache rime avec paradoxe. Car si l'univers est devenu fou, la comédie devient le plus court chemin vers la santé mentale. "Etgar Keret exagère à la fois la science et la fiction pour arriver à plus d'humour et plus de vérité". LIBERATION Romancier, auteur de bandes dessinées et cinéaste, Etgar Keret est considéré comme l'écrivain israélien le plus insolent et le plus salutaire de sa génération. Son oeuvre est aujourd'hui traduite dans plus de vingt-cinq langues. Traduit de l'hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech