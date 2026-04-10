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Aux armes, européens !

Nathalie Loiseau

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L'Europe face à ses démons : un réveil urgent s'impose L'heure n'est plus aux illusions. Guerre en Ukraine, menaces chinoises, désengagement américain, chantage énergétique russe... L'Europe découvre brutalement que la paix n'était pas acquise pour l'éternité. Nous qui pensions pouvoir vivre des "dividendes de la paix" devons aujourd'hui affronter une réalité implacable : on ne nous respecte plus. Dans ce livre coup de poing, Nathalie Loiseau dresse un diagnostic sans complaisance de la situation européenne. Forte de son expérience au coeur des institutions, elle révèle les failles béantes de notre système de défense et les dangers qui nous guettent. Mais loin de céder au pessimisme, elle trace la voie d'un sursaut nécessaire. Car il existe une alternative à la soumission : construire enfin une véritable défense européenne. Non pas pour affaiblir nos souverainetés nationales, mais pour les renforcer face aux défis du XXIe siècle. Réarmement, coopération militaire, question nucléaire... Tous les tabous doivent tomber. Un appel vibrant à la mobilisation de tous les citoyens européens pour défendre nos démocraties et nos valeurs. Parce que sans citoyens prêts à se battre pour la liberté, il n'y a pas de liberté qui tienne.

Par Nathalie Loiseau
Chez Editions de l'Observatoire

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Auteur

Nathalie Loiseau

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Géopolitique

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Aux armes, européens !

Nathalie Loiseau

Paru le 10/04/2026

192 pages

Editions de l'Observatoire

19,00 €

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Scannez le code barre 9791032938973
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