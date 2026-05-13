Cercle de menteurs

Sept élèves de terminale gagnent un séjour de rêve dans le désert à la tombola de leur lycée. Mais arrivés à destination, ils ne trouvent qu'un motel délabré et abandonné, ainsi qu'un message qui les terrifie : "Je sais ce que vous avez fait il y a un an". Chacun cache un secret concernant le tragique incendie qui a ravagé leur lycée. Et tous savent désormais que quelqu'un cherche à se venger. Pris au piège dans le motel, ils sont contraints de jouer à un jeu macabre. Toutes les heures, ils doivent choisir le plus coupable d'entre eux : l'exclu devra franchir le cercle tracé autour du bâtiment et sera abattu. S'ils refusent, ils mourront tous. Une question s'impose bientôt : qui mérite de vivre et qui mérite de mourir ? Car, au bout du décompte, seul l'un d'entre eux pourra sortir vivant...