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Messages de vos vies passées

Sarah Diviné

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Et si comprendre vos vies passées était la clé pour débloquer votre vie présente ? Si cette personne que vous avez l'impression de connaître depuis toujours, ce lieu où vous vous sentez mystérieusement chez vous, cette fascination pour une époque ou une civilisation lointaine... étaient des empreintes de vies que vous avez déjà vécues ? Derrière chaque coïncidence, chaque rencontre, chaque frisson inexpliqué, votre âme vous tend la main. Dans ce livre, Sarah Diviné vous invite à partir à sa rencontre, à explorer son histoire, ses cycles de réincarnation et les messages qu'elle vous transmet depuis toujours. Vous découvrirez pourquoi certains talents vous habitent naturellement, d'où viennent vos peurs les plus profondes et comment apaiser des relations qui vous pèsent depuis longtemps. Grâce à des outils concrets, des témoignages authentiques et des exercices pratiques, vous apprendrez à dialoguer avec votre âme et à recevoir ses messages. Et si tomber sur ce livre était déjà un signe ? Si quelque chose en vous vibre en lisant ces mots, c'est votre âme qui vous dit : c'est le moment. Explorez vos vies passées. Transformez votre présent. Ce livre inclut 12 méditations guidées en hypnose régressive.

Par Sarah Diviné
Chez Hachette

|

Auteur

Sarah Diviné

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

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Messages de vos vies passées

Sarah Diviné

Paru le 13/05/2026

240 pages

Hachette

22,00 €

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Scannez le code barre 9782017342786
9782017342786
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