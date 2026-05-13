Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman étranger

L'Artiste

Lucy Steeds

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Un sourire éclaire les traits de la femme. Elle repense au feu. Les tableaux empilés qui gondolent, cernés de flammes ambrées virevoltantes. L'odeur âcre du vernis fondu. Un mur de chaleur. La peinture qui part en fumée. Elle revoit précisément cette toile, fendue en son centre. Elle revoit le brasier qui la consume, jusqu'à ce que les verres de vin, les quartiers de melon et les tranches de jambon soient réduits en débris calcinés sur le sol de l'atelier. Elle sait que les flammes ont entièrement dévoré Le Festin. Elle sait surtout que c'est elle qui a mis le feu. "

Par Lucy Steeds
Chez Hachette

|

Auteur

Lucy Steeds

Editeur

Hachette

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Artiste par Lucy Steeds

Commenter ce livre

 

L'Artiste

Lucy Steeds

Paru le 13/05/2026

432 pages

Hachette

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017336044
9782017336044
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.