" Un sourire éclaire les traits de la femme. Elle repense au feu. Les tableaux empilés qui gondolent, cernés de flammes ambrées virevoltantes. L'odeur âcre du vernis fondu. Un mur de chaleur. La peinture qui part en fumée. Elle revoit précisément cette toile, fendue en son centre. Elle revoit le brasier qui la consume, jusqu'à ce que les verres de vin, les quartiers de melon et les tranches de jambon soient réduits en débris calcinés sur le sol de l'atelier. Elle sait que les flammes ont entièrement dévoré Le Festin. Elle sait surtout que c'est elle qui a mis le feu. "