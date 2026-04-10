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Mémos Bac 1re maths spécialité

Aurélie Cronier

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L'essentiel pour réussir le bac de maths spécialité ! Une pochette contenant 60 fiches pour réviser le nouvel examen de mathématiques anticipé de Première, Une pochette facile à emporter partout ! 60 fiches de révision synthétiques pour aller à l'essentiel du programme et se préparer à la nouvelle épreuve anticipée, en toute sérénité. - Des QCM pour évaluer la maîtrise des automatismes. - Des exercices indépendants les uns des autres pour consolider les compétences fondamentales. - Des conseils méthodologiques pour bien s'organiser et pour intégrer la logique de l'épreuve. En scannant le QR code, vous trouverez un lexique de toutes les notions clés à maîtriser pour l'examen. Nouvelle épreuve 2026 - conforme au programme - Conçu par des enseignants

Par Aurélie Cronier
Chez Rue des Ecoles

|

Auteur

Aurélie Cronier

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Mathématiques

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Mémos Bac 1re maths spécialité

Aurélie Cronier

Paru le 10/04/2026

120 pages

Rue des Ecoles

8,95 €

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Scannez le code barre 9782820819567
9782820819567
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