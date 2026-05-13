Spidey et ses amis extraordinaires Les Petits Héros

Un cahier d'activités effaçable pour chercher, trouver et entourer ses héros préférés à l'infini ! - Un livre aux pages plastifiées indéchirables, sur lesquelles on peut écrire avec un feutre effaçable à sec. - 11 scènes de cherche et trouve, qui fourmillent de détails pour débusquer les personnages, mais aussi de nombreux objets cachés dans les décors ! - Des pages pensées pour avoir un niveau de difficulté adapté aux tout-petits ; - Sur chaque scène, un encadré avec une miniature de l'élément caché pour guider l'enfant dans sa recherche ; - Plus de 120 éléments à trouver ! Dès 3 ans.