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Spidey et ses amis extraordinaires Les Petits Héros

Disney, Disney Junior, Marvel

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Un cahier d'activités effaçable pour chercher, trouver et entourer ses héros préférés à l'infini ! - Un livre aux pages plastifiées indéchirables, sur lesquelles on peut écrire avec un feutre effaçable à sec. - 11 scènes de cherche et trouve, qui fourmillent de détails pour débusquer les personnages, mais aussi de nombreux objets cachés dans les décors ! - Des pages pensées pour avoir un niveau de difficulté adapté aux tout-petits ; - Sur chaque scène, un encadré avec une miniature de l'élément caché pour guider l'enfant dans sa recherche ; - Plus de 120 éléments à trouver ! Dès 3 ans.

Par Disney, Disney Junior, Marvel
Chez Hachette

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Auteur

Disney, Disney Junior, Marvel

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

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Spidey et ses amis extraordinaires Les Petits Héros

Disney, Disney Junior, Marvel

Paru le 13/05/2026

24 pages

Hachette

7,95 €

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Scannez le code barre 9782017327943
9782017327943
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