Soirs d'été

La vie d'Aimée Lambert est parfaitement parfaite... sauf l'été. Aimée perd chaque année son statut de reine du lycée et son assurance quand elle doit passer le mois d'août avec sa mère à l'Hôtel Carlson, dans le Sud de la France. Son seul réconfort ? Admirer Matthéo, le fils du patron de l'hôtel, dont elle est secrètement amoureuse depuis toujours. Mais cet été est différent pour Aimée, voire... Etouffant : sa mère lui dévoile un secret qui ébranle sa famille. Embarrassant : Matthéo regarde toutes les filles plutôt qu'elle. Déconcertant : elle tombe sur Dominic Walker, le garçon le plus solitaire de son lycée, qui en sait sur elle davantage qu'elle n'est prête à en révéler. Cet été n'est que la première saison que le coeur d'Aimée ne pourra jamais oublier.