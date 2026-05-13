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#Bande dessinée jeunesse

Soirs d'été

Manon Tettart, Tettart Manon

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La vie d'Aimée Lambert est parfaitement parfaite... sauf l'été. Aimée perd chaque année son statut de reine du lycée et son assurance quand elle doit passer le mois d'août avec sa mère à l'Hôtel Carlson, dans le Sud de la France. Son seul réconfort ? Admirer Matthéo, le fils du patron de l'hôtel, dont elle est secrètement amoureuse depuis toujours. Mais cet été est différent pour Aimée, voire... Etouffant : sa mère lui dévoile un secret qui ébranle sa famille. Embarrassant : Matthéo regarde toutes les filles plutôt qu'elle. Déconcertant : elle tombe sur Dominic Walker, le garçon le plus solitaire de son lycée, qui en sait sur elle davantage qu'elle n'est prête à en révéler. Cet été n'est que la première saison que le coeur d'Aimée ne pourra jamais oublier.

Par Manon Tettart, Tettart Manon
Chez Hachette

|

Auteur

Manon Tettart, Tettart Manon

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

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Soirs d'été

Manon Tettart, Tettart Manon

Paru le 13/05/2026

416 pages

Hachette

17,50 €

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Scannez le code barre 9782017321743
9782017321743
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