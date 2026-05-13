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Le cahier de vacances de l'Apéro pour adultes

Xxx, Hachette Pratique, Fédération Francaise de Apéro

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Parce que l'apéro c'est du sérieux Parce que c'est une discipline de haut niveau, qui a ses champions et ses palmarès. Parce qu'entre deux gorgées et trois cahuètes, il faut bien occuper son cerveau. Parce que muscler ton coude ne suffit plus. Parce que tu n'es jamais à l'abri qu'un pote hurle à 17h30, "Ce serait bien l'heure de l'apéro ! " (spoiler : il n'y a pas d'heure pour l'apéro). Alors, oui : le meilleur moment de la journée méritait bien son cahier de vacances ! Et qui mieux que la bien nommée Fédération Française de l'Apéritif pouvait signer cette grande oeuvre, ode ludique et joyeuse à cette tradition française qui consiste à manger avant de manger, et à boire avant de boire !

Par Xxx, Hachette Pratique, Fédération Francaise de Apéro
Chez Hachette

|

Auteur

Xxx, Hachette Pratique, Fédération Francaise de Apéro

Editeur

Hachette

Genre

Jeux

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Le cahier de vacances de l'Apéro pour adultes

Xxx, Hachette Pratique, Fédération Francaise de Apéro

Paru le 13/05/2026

64 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017295211
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