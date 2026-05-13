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Mon planner journal de prof d'école Elémentaire

Audrey Forest

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Mon Planner journal de prof d'école élémentaire Un outil pratique et facile d'utilisation qui regroupe tout ce dont vous avez besoin pour organiser votre enseignement dans votre classe ! - Un cahier-journal à compléter pour noter toutes les activités de la classe - Un calendrier pour visualiser l'année scolaire - Des mémos pour noter les coordonnées de vos différents contacts - Des tableaux pour établir la liste de vos élèves et leurs besoins particuliers, un trombinoscope, le suivi des 108 heures, le suivi administratif, l'emploi du temps de la classe, vos programmations... - Des pages pour noter l'organisation de votre enseignement et votre espace classe, suivre votre budget, préparer la rentrée et la réunion de parents d'élèves - Un tableau de suivi des élèves pour noter leurs résultats aux évaluations - Une pochette pour glisser vos documents. Et des ressources à télécharger : - Un emploi du temps personnel à insérer dans le planner - Des listes d'appel des élèves - Des tableaux pour consigner les règles de vie et les rituels de la classe - Un coin santé (mini-armoire à pharmacie pour la classe, trousses pour les sorties scolaires, conseils pour les petits soins du quotidien) - Un lien vers le texte officiel décrivant la répartition des 108 heures

Par Audrey Forest
Chez Hachette

|

Auteur

Audrey Forest

Editeur

Hachette

Genre

Pédagogie

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Mon planner journal de prof d'école Elémentaire

Audrey Forest

Paru le 13/05/2026

210 pages

Hachette

19,90 €

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Scannez le code barre 9782017179542
9782017179542
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