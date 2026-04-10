De amore. De l'amour

L'édition de référence, longtemps attendue, du De amore, un texte essentiel pour la compréhension de l'amour courtois par une des plus grandes médiévistes contemporaines. Un clerc champenois, dans les années 1180, se prétend habilité à décrire et régenter en langue savante les usages amoureux qu'il voit se développer autour de lui à la cour de la comtesse Marie de Champagne, à un moment où les grandes dames cherchent à faire valoir leur rôle civilisateur pour une société policée par des rapports de bon ton entre les sexes. L'édition de référence, longtemps attendue, du De amore, un texte essentiel pour la compréhension de l'amour courtois par une des plus grandes médiévistes contemporaines. L'introduction fait le point sur les très nombreuses lectures que l'assimilation de son sujet à l'amour courtois ou au contraire discourtois a suscitées, et propose sa propre grille de lecture. L'édition revue permet d'utiliser le texte reçu avec plus de prudence, en meilleure connaissance des problèmes non encore résolus de sa transmission. La traduction cherche à rendre au plus près les intentions de l'auteur, tout en assurant une lecture aisée et fluide, que la disposition en vis-à-vis permet de contrôler Mi-intéressé, mi-narquois, le chapelain de la comtesse Marie de Champagne observe les manèges de la cour comtale et le savoir-vivre amoureux qui s'y installe, à la fin du xiie siècle ; il fait mine d'entrer dans le jeu et de le réguler de tout son savoir-faire de clerc, qui prétend tantôt maîtriser la courtoisie à la mode et tantôt prendre ses distances. Il en résulte un savoureux mélange de pastiches, inspirés d'Ovide ou de la littérature vernaculaire allégorique et arthurienne, et de dialogues supposés enseigner l'art rhétorique de la séduction par la parole ; l'ouvrage ouvre des aperçus sur le raffinement civilisateur que les grandes dames tentent alors d'instaurer dans les rapports sociaux et amoureux. Une édition légèrement remaniée d'après les témoins manuscrits est accompagnée d'une traduction qui cherche à rendre l'aspect à la fois compassé et neuf de cet art d'aimer, moins lié à la littérature courtoise qu'on ne l'a cru parfois. Pascale Bourgain, archiviste paléographe, a commencé sa carrière au Département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, puis a été professeur à l'Ecole nationale des chartes. Elle est à présent membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres de l'Institut de France. Ses travaux portent sur la littérature et la stylistique latine médiévale, surtout la poésie et les textes historiques. Elle a notamment publié Le latin médiéval, Turnhout 2005 (L'Atelier du médiéviste, 10) et Poésie lyrique latine du Moyen Age (Le Livre de poche, Lettres gothiques), 2000