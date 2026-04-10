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Femmes inouïes en Limousin

Franck Bouysse

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Pour la première fois, un livre s'aventure dans les pas de femmes au destin éblouissant. Toutes ont tracé leur sillon en Limousin. Aujourd'hui oubliées, souvent méconnues, ces femmes ont su s'imposer dans un monde masculin qui ne leur offrait guère de place. Leur parcours laisse sans voix : Suzanne Lacore deviendra l'une des trois premières ministres en France, à une époque où les femmes ne peuvent ni voter, ni être élues ! Blanche Selva, autodidacte et véritable prodige du piano, marquera de son empreinte l'histoire de la musique. Maryse Bastié, ouvrière dans une usine de chaussures, sera la première pilote à traverser l'Atlantique. Captivantes, enlevées, ces histoires brossent des vies empreintes de courage et de ténacité. Maurille de Sombreuil, grâce à une action héroïque et mystérieuse, deviendra une égérie de la Révolution française. Gina Palerme, comédienne au talent fou, sera baptisée "la plus belle femme de France" . Fille naturelle d'une blanchisseuse, Suzanne Valadon embrassera une carrière de peintre flamboyante et excentrique. Vingt récits passionnants ; vingt femmes de notre région dont la vie est à peine croyable tant elle est époustouflante...

Par Franck Bouysse
Chez Le Papillon Rouge

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Auteur

Franck Bouysse

Editeur

Le Papillon Rouge

Genre

Histoire des femmes

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Femmes inouïes en Limousin

Franck Bouysse

Paru le 10/04/2026

264 pages

Le Papillon Rouge

21,90 €

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Scannez le code barre 9782490379842
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