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Edition Grimoire

Kamome Shirahama

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Emportant chacune un objet magique de sa confection, Coco et ses amies partent pour l'île-cité d'Esrest, afin de participer à la Fête de la Nuit d'argent. Au milieu des stands et de la foule de visiteurs, la ville est plus animée que jamais. Il y flotte une atmosphère festive ! Mais parmi les convives se cachent aussi des invités indésirables. Sorciers, milice, nobles, sages... Beaucoup de forces se croisent et les contours de ce monde se dessinent peu à peu. Entre lumière et ténèbres, le rideau se lève enfin sur le grand festival des sorciers.

Par Kamome Shirahama
Chez Pika Edition

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Auteur

Kamome Shirahama

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

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Edition Grimoire

Kamome Shirahama trad. Fédoua Lamodière

Paru le 13/05/2026

432 pages

Pika Edition

19,95 €

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