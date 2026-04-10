"Votre nom de code au sein des services secrets est Pioneer. Vous êtes la première femme de l'histoire à avoir été élue viceprésidente des Etats-Unis. Le 21 juillet 2024, votre colistier, Joe Biden, annonce qu'il ne se représentera pas aux élections. L'élection présidentielle aura lieu le 5 novembre 2024. Vous avez 107 jours." Pour la première fois, l'ancienne vice-présidente dévoile les coulisses de cette campagne, l'une des plus folles et des plus importantes de l'histoire américaine. Du chaos des réunions stratégiques de campagne à l'intensité de la préparation des débats sous le regard des médias, en passant par les moments en privé, Kamala Harris offre dans ce livre un regard sans filtre sur les pressions, les triomphes et les déceptions d'une course qui a marqué les esprits. Les coulisses inédites d'une campagne présidentielle implacable. Les mémoires d'une femme brillante et charismatique.