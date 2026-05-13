La collection de lecture jeunesse pour tous les fans de sport ! A partir de 8 ans. Issu d'une cité ouvrière du nord de l'Argentine, Lionel Messi était né pour le foot. Longtemps handicapé par sa petite taille, il a franchi tous les obstacles pour s'illustrer d'abord à Rosario, dans son pays puis, dès l'âge de 13 ans, au FC Barcelone, où il se révèlera bientôt un meneur de jeu hors-pair avant de s'imposer, tout simplement, comme le meilleur joueur du XXIe siècle. EN BONUS, à la fin de l'histoire, on retrouve un mini-doc avec : - une fiche documentaire sur ton champion préféré - une technique expliquée - une tactique pour jouer - un quiz - un lexique