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Dead Account Tome 6

Shizumu Watanabe

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Les réseaux sociaux sont hantés, un influenceur va les exorciser ! Le combat mortel contre le Ghost Account dopé aux larmes de sang touche à sa fin ! Aux côtés des initiés du second cycle, les 1-B poursuivent leur mission d'exorcisation. L'équipe Kutani, dont Sôji fait partie, affronte Akiyoshi, un Ghost Account aux larmes de sang, doté de trois redoutables personnalités : le cloueur, le cogneur et le mutilateur. Au cours de l'affrontement, Sôji et Haijima succombent à la puissance écrasante du serviteur de " K le mélancolique ". Mais alors qu'ils se trouvent aux portes de la mort, leurs pouvoirs se décuplent et ils parviennent à coordonner une riposte ! Je me surpasserai pour revenir vainqueur auprès de mes camarades !

Par Shizumu Watanabe
Chez Kurokawa

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Auteur

Shizumu Watanabe

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

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Dead Account Tome 6

Shizumu Watanabe trad. Yayoi Shikata, Frédéric Antoine

Paru le 13/05/2026

192 pages

Kurokawa

7,30 €

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