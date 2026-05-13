Dead Account Tome 6

Les réseaux sociaux sont hantés, un influenceur va les exorciser ! Le combat mortel contre le Ghost Account dopé aux larmes de sang touche à sa fin ! Aux côtés des initiés du second cycle, les 1-B poursuivent leur mission d'exorcisation. L'équipe Kutani, dont Sôji fait partie, affronte Akiyoshi, un Ghost Account aux larmes de sang, doté de trois redoutables personnalités : le cloueur, le cogneur et le mutilateur. Au cours de l'affrontement, Sôji et Haijima succombent à la puissance écrasante du serviteur de " K le mélancolique ". Mais alors qu'ils se trouvent aux portes de la mort, leurs pouvoirs se décuplent et ils parviennent à coordonner une riposte ! Je me surpasserai pour revenir vainqueur auprès de mes camarades !