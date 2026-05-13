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Vinland Saga Tome 29 . Edition collector

Makoto Yukimura

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Vous aimez les récits épiques, les légendes nordiques et les casques à piques ? Venez découvrir Vinland Saga , le premier manga à nous plonger dans l'univers des Vikings. Thorkell l'avait mis en garde : " Mets trois hommes n'importe où et tu peux être sûr que ça finira en guerre ". Enfant mercenaire assoiffé de vengeance, esclave dans une ferme, marchand, chef d'expédition... Après une vie d'épreuves, Thorfinn avait enfin atteint le Vinland, la terre promise où il aspirait à fonder un pays pacifique. Mais la guerre l'a rattrapé et le village d'Arnéis s'est embrasé. Pour éviter le bain de sang, Thorfinn a promis aux Lnu'g que les Norrois quitteraient le Vinland. Pourtant, nombreux sont ceux qui rejettent cette paix de lâche. Même Einar a pris les armes pour défendre son village. Il n'y a " pas le choix ", il faut se battre. Quand le monde est dévoré par les flammes et que les cadavres s'amoncellent, peut-on encore choisir la paix ? Une conclusion poignante de la saga nordique qui pose la question de ce qu'est un véritable guerrier !

Par Makoto Yukimura
Chez Kurokawa

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Auteur

Makoto Yukimura

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

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Vinland Saga Tome 29 . Edition collector

Makoto Yukimura trad. Xavière Daumarie

Paru le 13/05/2026

288 pages

Kurokawa

20,99 €

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