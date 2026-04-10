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La Quête du Khrall

Jean-Marie Cloarec

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En 1254, un obscur chevalier, Clodoald Khrall, disparaît au Moyen-Orient alors qu'il doit rapporter un vase, prétendument celui d'Alexandre le Grand, afin de conjurer une malédiction. En 2025, trois experts occidentaux de renommée internationale Aline, Pierre et Christian, de l'Université d'Aunis et de Saintonge (Cf. Da Petri Code aux mêmes éditions) sont contactés par un personnage aussi étrange qu'inquiétant, Adinath, accompagné de son scribe difforme, Bidhou, pour retrouver ce mystérieux artefact. Pourquoi ce vase est-il si précieux ? Quel lien entretient-il avec Alexandre le Grand ? Et pourquoi les moines de l'abbaye d'Orval l'ont-ils baptisé le "Saint Khrall" ? Bientôt, tous se retrouveront sur le plateau de Gizeh pour une quête hors du commun. Retrouveront-ils la trace du chevalier disparu ? Une chose est sûre : la quête du Khrall ne fait que commencer et Thot semble veiller sur eux...

Par Jean-Marie Cloarec
Chez Hello Editions

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Auteur

Jean-Marie Cloarec

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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La Quête du Khrall

Jean-Marie Cloarec

Paru le 10/04/2026

190 pages

Hello Editions

18,90 €

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Scannez le code barre 9782386739682
9782386739682
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