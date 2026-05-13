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Mes autocollants à toucher

Lizzy Doyle

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Une pochette sensorielle qui invite l'enfant à décorer et completer de jolis tableaux grâce à des autocollants aux textures variées. Une pochette sensorielle qui invite l'enfant à décorer et completer de jolis tableaux grâce à des autocollants aux textures variées. Feutre, mousse, paillettes, chaque forme apporte une nouvelle sensation au bout des doigts. L'enfant développe sa motricité fine et son éveil tactile, tout en donnant vie à des illustrations colorées. Un premier éveil artistique simple, valorisant et sensoriel !

Par Lizzy Doyle
Chez Editions Auzou

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Auteur

Lizzy Doyle

Editeur

Editions Auzou

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Mes autocollants à toucher

Lizzy Doyle

Paru le 13/05/2026

Editions Auzou

8,95 €

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Scannez le code barre 9791039578042
9791039578042
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