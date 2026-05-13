Mes autocollants à toucher

Une pochette sensorielle qui invite l'enfant à décorer et completer de jolis tableaux grâce à des autocollants aux textures variées. Une pochette sensorielle qui invite l'enfant à décorer et completer de jolis tableaux grâce à des autocollants aux textures variées. Feutre, mousse, paillettes, chaque forme apporte une nouvelle sensation au bout des doigts. L'enfant développe sa motricité fine et son éveil tactile, tout en donnant vie à des illustrations colorées. Un premier éveil artistique simple, valorisant et sensoriel !