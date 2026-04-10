Dog & Scum Tome 5

Si seulement cette neige avait pu tout engloutir... Le secret de la mort de Shûji est sur le point d'être révélé. Haruma, qui avait refoulé ses souvenirs au plus profond de lui, apprend enfin toute la vérité. Alors, qu'Ebihara voit dans les côtés sombres de Reika l'inspiration parfaite pour ses oeuvres. Celle-ci semble s'abandonner à la résignation Quant à Haruma, il est horrifié par ce qu'il a fait. Une fois les ombres dévoilées au grand jour, quel chemin emprunteront nos deux protagonistes... Et vers quelle fin ?