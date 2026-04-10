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Dog & Scum Tome 5

Iori Asaga, Abarabone Hekosuke

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Si seulement cette neige avait pu tout engloutir... Le secret de la mort de Shûji est sur le point d'être révélé. Haruma, qui avait refoulé ses souvenirs au plus profond de lui, apprend enfin toute la vérité. Alors, qu'Ebihara voit dans les côtés sombres de Reika l'inspiration parfaite pour ses oeuvres. Celle-ci semble s'abandonner à la résignation Quant à Haruma, il est horrifié par ce qu'il a fait. Une fois les ombres dévoilées au grand jour, quel chemin emprunteront nos deux protagonistes... Et vers quelle fin ?

Par Iori Asaga, Abarabone Hekosuke
Chez Noeve

|

Auteur

Iori Asaga, Abarabone Hekosuke

Editeur

Noeve

Genre

Seinen/Homme

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Dog & Scum Tome 5

Iori Asaga, Abarabone Hekosuke

Paru le 10/04/2026

196 pages

Noeve

8,95 €

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Scannez le code barre 9782386701399
9782386701399
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