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#Bande dessinée jeunesse

Doors Game

Christophe Royer

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Du plus loin que l'on se souvienne, cette maison a toujours été là. Certains la disent hantée, d'autres maudite. Elle traverse les décennies sans sembler se détériorer alors qu'aucun occupant n'est visible... Pourtant, de temps en temps, un groupe de personnes, principalement des adolescents, s'aventure dans ses entrailles pour en ressortir... à jamais transformé. Nous sommes en 1989. En cet après-midi de printemps, un violent orage oblige quatre lycéens, appartenant à la même classe de première, à se protéger sous le porche de cette maison mystérieuse. Poussés par la curiosité, ils osent en franchir le seuil, pour le pire et le meilleur... Que le jeu des portes commence !

Par Christophe Royer
Chez Hello Editions

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Auteur

Christophe Royer

Editeur

Hello Editions

Genre

Romans, témoignages & Co

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Doors Game

Christophe Royer

Paru le 10/04/2026

312 pages

Hello Editions

24,90 €

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Scannez le code barre 9782386278631
9782386278631
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