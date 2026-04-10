Doors Game

Du plus loin que l'on se souvienne, cette maison a toujours été là. Certains la disent hantée, d'autres maudite. Elle traverse les décennies sans sembler se détériorer alors qu'aucun occupant n'est visible... Pourtant, de temps en temps, un groupe de personnes, principalement des adolescents, s'aventure dans ses entrailles pour en ressortir... à jamais transformé. Nous sommes en 1989. En cet après-midi de printemps, un violent orage oblige quatre lycéens, appartenant à la même classe de première, à se protéger sous le porche de cette maison mystérieuse. Poussés par la curiosité, ils osent en franchir le seuil, pour le pire et le meilleur... Que le jeu des portes commence !