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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Clémence

Julien Kraimps

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Quelque part près d'un affluent majestueux de la Charente, Clémence cherche à s'intégrer à un groupe d'amis. Elle n'y parvient pas parfaitement. Que s'est-il donc passé ? Pour se libérer d'un secret caché dans son coeur et rencontrer une parole qui la console, elle n'a qu'une seule possibilité : s'exprimer de manière sincère. Pour mieux se faire comprendre, elle commence alors à se raconter et partage des réflexions sur le cours de sa vie, qui font resurgir la mémoire de l'attitude de Maxime. Leur histoire se croise et se transpose à celle de la génération précédente, dans une quête de vérités et de possibilités pour ouvrir le dialogue. Dans ce roman, qui dévoile un coin d'aventure humaine, l'auteur interroge certaines décisions et des comportements dont la présence est continue.

Par Julien Kraimps
Chez Hello Editions

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Auteur

Julien Kraimps

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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Clémence

Julien Kraimps

Paru le 10/04/2026

102 pages

Hello Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9782386276316
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