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Les soeurs Wickwood

Ludivine Irolla, Charlie Bowater

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Quand les soeurs Wickwood, dernières descendantes d'une dynastie d'occultistes royaux, sont convoquées au palais du nouveau souverain, Aloysius l'Attendu, elles comprennent que leur vie est sur le point de changer. Si Médora se méfie, sa soeur Allégra, réduite à l'état de spectre depuis sa mort dans l'incendie qui a emporté le reste de la famille, est bien décidée à redorer le blason familial. Les deux soeurs s'engagent dans une aventure afin de retrouver le Livre des Mondes Obscurs écrit par leur ancêtre, Aleister Wickwood qui les mènera jusqu'aux confins du royaume. Mais quels secrets cache ce grimoire ? Seraient-ils liés à l'extermination du clan quelques années plus tôt ? Toutes les vérités ne sont pas bonnes à savoir...

Par Ludivine Irolla, Charlie Bowater
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Ludivine Irolla, Charlie Bowater

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Mondes fantastiques

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Les soeurs Wickwood

Ludivine Irolla, Charlie Bowater

Paru le 13/05/2026

384 pages

Bayard jeunesse

8,90 €

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