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Rédiger des écrits CE2 Méthode explicite

Guillaume Hamon

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La maîtrise de la rédaction est sans doute l'objectif principal de l'école primaire, et le plus dur à atteindre : écrire un texte sans faute, riche, intéressant, structuré et clair, demande un ensemble de connaissances et de savoir-faire que les élèves doivent pouvoir transférer dans des écrits personnels issus de leur seule imagination. Selon les principes de la pédagogie explicite, il est nécessaire de mettre en oeuvre une démarche progressive du simple vers le complexe, de la phrase au paragraphe puis au texte, avec une méthode systématique. Etape 1 : J'observe - Observer un texte modèle (Modelage) Etape 2 : Nous écrivons - planifier son écrit (Pratique guidée) Etape 3 : J'écris - écrire son texte (Pratique autonome) Etape 4 : Je corrige - Améliorer et réviser son texte (Pratique autonome) Pour améliorer et réviser la production d'écrits des élèves, nous proposons l'outil DRAS : Déplacer, Remplacer, Ajouter, Supprimer. Points forts : La seule méthode explicite de rédaction à disposition des élèves du primaire. Une planification rigoureuse des objectifs d'apprentissages sur toute l'année Une démarche systématique : j'observe, je planifie, j'écris, je corrige Une approche qui aborde tous les genres d'écrits, conformément aux programmes Le dispositif Un manuel et un cahier de lecture Un manuel et un cahier d'étude de la langue Un cahier d'exercices de rédaction En complément Un cahier d'écriture en partenariat avec Clairefontaine

Par Guillaume Hamon
Chez La Librairie des Ecoles

|

Auteur

Guillaume Hamon

Editeur

La Librairie des Ecoles

Genre

Français CE2

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Rédiger des écrits CE2 Méthode explicite

Guillaume Hamon

Paru le 10/04/2026

64 pages

La Librairie des Ecoles

6,50 €

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