Escape game, Tome 04

Incroyable : grâce à un concours, tu a la chance d'assister à un match de foot au Grand Stade ! Depuis les tribunes, tu vois tes joueurs préférés se passer le ballon. Le rêve ! A la mi-temps, tu décides d'aller faire un tour dans les coulisses du stade. Tu découvres salle d'entrainement, les vestiaires, le bureau des entraineurs, le musée, etc. Pour les fans de foot et d'énigmes Des jeux autour du foot, des infos rigolotes sur les coulisses du stade, et une histoire loufoque avec plusieurs fins selon tes choix. Un livre interactif Dans ce livre, c'est toi le héros ou l'héroïne. A toi de résoudre les énigmes et de relever les défis pour déterminer la suite de l'aventure !