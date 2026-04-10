Les cottages de la mer

Après un divorce douloureux, Janey Munroe aspire à une vie calme et paisible. Infirmière dans un service de chirurgie auditive, elle partage son quotidien entre ses collègues dont elle très proche et le petit cottage au bord de la mer qu'elle a rénové elle-même. Mais sa tranquillité est mise à rude épreuve lorsque sa fille, Essie, qui a perdu son emploi et son logement à Edimbourg, n'a d'autre choix que de revenir s'installer chez elle. Après une adolescence difficile et des années vécues chacune de leur côté, cette cohabitation forcée risque d'être mouvementée ! Entre les sauvetages de chiens, les quiz improvisés au pub et la rénovation des cottages voisins, les deux femmes vont être amenées à se redécouvrir, portées par la douceur de la brise marine. Et si le moment était venu pour elles de prendre un nouveau départ ?