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#Roman francophone

Je n'oublierai jamais ta voix

Elodie Garnier

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Une relation toxique. Une emprise qui consume. Une amitié qui peine à résister. Jusqu'au drame. Inséparables depuis douze ans, Alix et Elodie voient leur relation basculer lors d'une soirée arrosée. Sous le charme magnétique de Déborah, Alix succombe à un coup de foudre qui bouleverse sa vie. Par amour pour cette femme, elle quitte tout. Vraiment tout. Y compris son compagnon. Le piège, peu à peu, se referme. Famille, amis assistent impuissants à son isolement. Plus d'un an après leur dernier échange, Elodie reçoit un appel inattendu qui fait resurgir le passé. Qu'est-il réellement arrivé ? Quels sombres secrets ont conduit Alix à sa perte ? Une quête de vérité s'engage, affectant Elodie à jamais. A propos de l'autrice Elodie Garnier est l'autrice de Juste une fois pour essayer et Je m'attendais à tout sauf à nous. Elle vit à Châteauroux. "Un récit sur l'amour, sur les liens amicaux, sur l'entraide au féminin". ELLE "Une histoire d'amour et d'amitié d'une intensité troublante". France Dimanche "Elodie Garnier explore les relations toxiques, évoque les signes révélateurs et met en lumière comme cela peut être destructeur pour celui qui le vit, sous le regard de ceux qui assistent à ce triste ballet, impuissants". Gaëlle Riche, Le Progrès

Par Elodie Garnier
Chez HarperCollins France

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Auteur

Elodie Garnier

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature française

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Je n'oublierai jamais ta voix

Elodie Garnier

Paru le 13/05/2026

256 pages

HarperCollins France

8,40 €

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