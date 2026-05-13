Retour vers Royale Suprématie

Retrouve Paul pour de nouvelles aventures au coeur de l'émission Royale Suprématie, avec ce deuxième tome haletant de Balade Royale ! Depuis qu'il est reparti dans le jeu pour retrouver Ella, Paul remonte rapidement dans le Top, grâce à sa coéquipière de choc. Mais quand celle-ci remporte la partie et décide de quitter l'Ile, Paul se retrouve seul contre tous, complètement démuni. S'il veut espérer s'échapper du tournoi en un seul morceau, il va devoir faire des alliances, surtout quand la nouvelle joueuse, Calamity, semble lui en vouloir personnellement ! Rejoins Paul dans le deuxième tome de cette fanfiction palpitante inspirée de ton jeu vidéo préféré Fortnite ! Une histoire non officielle.