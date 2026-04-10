My home your one room

Takei squatte constamment l'appartement de son ami Yanagi, car il est bien plus proche de l'université qu'ils fréquentent tous les deux que la maison de ses parents. En échange, il réveille Yanagi pour ses cours du matin et lui prépare le petit déjeuner. Tous deux sont pleinement satisfaits de la situation, jusqu'au jour où Takei se rend compte que Yanagi le laisse avant tout rester chez lui parce qu'il est amoureux de lui... Takei commence alors à se poser des questions sur ses propres sentiments. Il n'est sûr que d'une seule chose : il ne veut pas que Yanagi disparaisse de sa vie...