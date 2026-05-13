Six contes moraux

Les Contes moraux sont conçus comme six variations d'un même thème : le narrateur est à la recherche d'une femme, il en rencontre une autre, qui capte son attention jusqu'à ce qu'il retrouve la première. Ce thème central, amplifié, modifié, trans-formé ou inversé, est prétexte à explorer d'autres motifs comme le jeu subtil des relations hommes-femmes ou la construction intellectuelle du désir. Ce sont moins des histoires d'amour que des études de la mauvaise foi et de l'autojustification. Cette édition en un seul volume des Contes permet au lecteur de saisir la complexité des films de Rohmer et de suivre, ligne après ligne, le jeu subtil de ses similitudes et de ses oppositions.