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Coup de tonnerre Tome 2

Tsumuji Kuroi

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Umeyama et Hattori sont amis d'enfance et inséparables depuis l'école primaire. Mais tout se complique lorsque Hattori déclare son amour à Umeyama. Celui-ci, perturbé par la situation, se rend compte qu'il a également des sentiments pour lui, et les avoue à Hattori , mais son ami, persuadé qu'il est simplement troublé par la situation et que son amour n'est pas sincère, le rejette. Par la suite, Umeyama n'ose plus lui en parler, mais son amitié avec Hattori se retrouve soudain alourdie par tous ces gestes qu'il n'ose plus faire de peur qu'ils soient mal interprétés...

Par Tsumuji Kuroi
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Tsumuji Kuroi

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Coup de tonnerre Tome 2

Tsumuji Kuroi

Paru le 10/04/2026

192 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782382768419
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