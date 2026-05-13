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Maisons de choses

Valentina Grignoli, Milly Miljkovic

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Un enfant se prépare à explorer son quartier. Comment sont faites les maisons, qui sont les personnes qui y habitent, pourquoi ont-elles de si étranges habitudes ? De l'extérieur, il ne voit que les façades, les couleurs, l'architecture, quelques détails de la vie de tous les jours à travers les fenêtres. Il veut en savoir davantage. Pour cela, il s'équipe comme un jeune explorateur. Neuf maisons attirent particulièrement son attention. Il les note une à une dans son carnet, les baptisant selon ce qu'il voit et ressent : la maison des odeurs, celle des pensées, la maison du vide, celle du chaos, la maison des regards... Après sa promenade dans le quartier, l'enfant rentre chez lui avec une vision plus claire. Il a d'abord découvert que les habitants possèdent des objets qui "parlent" d'eux (et parfois entre eux). L'organisation des espaces et l'architecture intérieure reflètent des personnalités différentes. Chacun, sans le vouloir, ramène chez soi des fragments de monde qu'il range, classe, archive ou expose - avec un ordre précis ou un désordre volontaire. Ce sont des collections. Au terme de son voyage, l'enfant a constitué sa propre collection, emportant à chaque visite - par erreur ou volontairement - un petit morceau du lieu parcouru (un lambeau de papier peint, une feuille de plante, un fragment d'objet...). Cette histoire, née des nombreuses questions qui trottaient dans la tête de l'enfant, se conclut par les réponses que lui apporte sa collection personnelle. Nous sommes tous, à notre manière et parfois de façon inattendue, des collectionneurs de quelque chose.

Par Valentina Grignoli, Milly Miljkovic
Chez Matita

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Auteur

Valentina Grignoli, Milly Miljkovic

Editeur

Matita

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Maisons de choses

Valentina Grignoli, Milly Miljkovic

Paru le 13/10/2026

44 pages

Matita

22,00 €

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