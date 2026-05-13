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#Album jeunesse

Carmen et la maison sauvage

Susan Hughes, Marianne Ferrer

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Lorsque ses parents achètent une maison à Barcelone, Carmen est dévastée : elle ne veut ni quitter la forêt où elle a grandi, ni se séparer de Dragon, sa salamandre géante. Tout change lorsqu'elle rencontre Antoni Gaudí, l'architecte chargé de rénover leur nouvelle demeure, la Casa Batlló. Guidée par cet homme mystérieux, Carmen découvre comment la nature peut inspirer des formes, des couleurs et des espaces capables de transformer une maison... et d'apaiser un coeur inquiet. Inspiré par l'histoire réelle de la Casa Batlló, cet album propose une première introduction à l'oeuvre et à la philosophie de Gaudí, tout en invitant les jeunes lecteurs à observer la nature, à accueillir le changement et à y puiser force et inspiration. Les aquarelles de Marianne Ferrer révèlent toute la poésie de cet univers.

Par Susan Hughes, Marianne Ferrer
Chez Monsieur Ed

|

Auteur

Susan Hughes, Marianne Ferrer

Editeur

Monsieur Ed

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Carmen et la maison sauvage

Susan Hughes, Marianne Ferrer trad. Catherine Chiasson

Paru le 13/05/2026

48 pages

Monsieur Ed

18,00 €

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