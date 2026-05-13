Parmi tous les ouvrages religieux de Thomas More, le Dialogue du réconfort contre les tribulations occupe une place toute particulière. Il a en effet été écrit dans la terrible Tour de Londres en 1534, pendant la longue et pénible captivité qui a mené à son exécution. More choisit comme décor de son livre la Hongrie chrétienne à la veille de son invasion par les Ottomans. Il développe un dialogue argumenté et érudit entre un oncle croyant, qui a éprouvé sa foi et est dans les derniers moments de sa vie et son neveu dans la fougue de la jeunesse. Ils vont tous deux débattre de la foi, des épreuves envoyées par Dieu, des souffrances du corps et de l'âme, des tentations... Tout ceci dans un contexte bien particulier : comment se préparer à l'arrivée de l'envahisseur et donc à la guerre ; comment être ferme dans sa foi catholique et ne pas être tenté par une conversion même forcée pour ne pas avoir à souffrir...