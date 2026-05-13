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Manifesta, le livre

Jean-Pierre Beaudoin

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Manifesta est plus qu'un livre. C'est une boîte à outils vibratoire, une expérience de transformation. Inspiré d'un mouvement déjà en déploiement, Manifesta - Le Livre guide le lecteur à sortir de ses limitations pour incarner pleinement son pouvoir créateur. A travers des chapitres clairs, des récits personnels profonds, des exercices concrets et des défis vibratoires, le lecteur apprend à comprendre son énergie, à maîtriser ses pensées et à transformer ses croyances pour manifester une vie alignée. La plupart des chapitres seront accompagnés de codes QR donnant accès à des méditations guidées et du contenu bonus. Ce livre devient un compagnon de route, à revisiter au fil du temps pour activer son potentiel et se réaligner sur sa puissance. Pourquoi ce livre maintenant ? Parce que le monde ne veut plus juste savoir. Il veut vivre.

Par Jean-Pierre Beaudoin
Chez Editions Béliveau

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Auteur

Jean-Pierre Beaudoin

Editeur

Editions Béliveau

Genre

Esotérisme

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Manifesta, le livre

Jean-Pierre Beaudoin

Paru le 13/05/2026

166 pages

Editions Béliveau

13,90 €

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