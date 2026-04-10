Créations romantiques

Do it yourself... and do it with love ! A travers ces 10 créations inspirées des plus grandes comédies romantiques, découvrez comment prolonger la magie de vos films préférés ! Aquarelle délicate inspirée de Coup de foudre à Notting Hill, calligraphie enchantée façon Princess Bride, broderie mythique clin d'oeil à Dirty Dancing... Chaque projet est présenté en pas à pas photos. Pour des ateliers DIY encore plus complets, ce livre vous propose aussi : des recommandations de films à (re)voir ; des playlists pour une ambiance feutrée et intime ; des quiz pour tester vos connaissances de rom-com addict ; des recettes parfaites pour vos soirées douillettes. Amoureuse de l'amour et de loisirs créatifs, ce livre est pour vous : laissez-vous porter par son univers tendre, joyeux et résolument créatif.