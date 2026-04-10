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#Beaux livres

Créations romantiques

Anne Loiseau

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Do it yourself... and do it with love ! A travers ces 10 créations inspirées des plus grandes comédies romantiques, découvrez comment prolonger la magie de vos films préférés ! Aquarelle délicate inspirée de Coup de foudre à Notting Hill, calligraphie enchantée façon Princess Bride, broderie mythique clin d'oeil à Dirty Dancing... Chaque projet est présenté en pas à pas photos. Pour des ateliers DIY encore plus complets, ce livre vous propose aussi : des recommandations de films à (re)voir ; des playlists pour une ambiance feutrée et intime ; des quiz pour tester vos connaissances de rom-com addict ; des recettes parfaites pour vos soirées douillettes. Amoureuse de l'amour et de loisirs créatifs, ce livre est pour vous : laissez-vous porter par son univers tendre, joyeux et résolument créatif.

Par Anne Loiseau
Chez Mango Editions

|

Auteur

Anne Loiseau

Editeur

Mango Editions

Genre

Techniques artistiques

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Créations romantiques

Anne Loiseau

Paru le 10/04/2026

112 pages

Mango Editions

15,95 €

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Scannez le code barre 9782317040962
9782317040962
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