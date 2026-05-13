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Une aventure de jacques gipar les grandes traversees

Thierry Dubois

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Que Jacques Gipar parte sur les côtes Atlantique et traverse le mythique "Passage du Gois", qu'il se rende au célèbre "Grand prix d'Angoulême" pour satisfaire sa passion de la course, ou qu'il se remémore ses souvenirs de jeunesse et la triste occupation de la France, ce sont toujours de trépidantes aventures qui attendent notre sympathique reporter. Célèbre reporter à France Enquêtes, le grand quotidien d'informations des années 50-60, Jacques Gipar ne manque jamais une occasion de se plonger dans des enquêtes toujours plus risquées.

Par Thierry Dubois
Chez EP média

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Auteur

Thierry Dubois

Editeur

EP média

Genre

Divers

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Une aventure de jacques gipar les grandes traversees

Thierry Dubois

Paru le 10/06/2026

144 pages

EP média

29,90 €

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