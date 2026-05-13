Une aventure de jacques gipar les grandes traversees

Que Jacques Gipar parte sur les côtes Atlantique et traverse le mythique "Passage du Gois", qu'il se rende au célèbre "Grand prix d'Angoulême" pour satisfaire sa passion de la course, ou qu'il se remémore ses souvenirs de jeunesse et la triste occupation de la France, ce sont toujours de trépidantes aventures qui attendent notre sympathique reporter. Célèbre reporter à France Enquêtes, le grand quotidien d'informations des années 50-60, Jacques Gipar ne manque jamais une occasion de se plonger dans des enquêtes toujours plus risquées.