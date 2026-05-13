Ouvrez la porte à votre transformation

Les vingt-quatre scripts qui composent ce livre, ancrés dans la notion d'espace de vie, sont bien davantage que de simples propositions : ils constituent les fruits mûrs de deux parcours singuliers, deux voix thérapeutiques aux tonalités distinctes, enrichies par des expériences professionnelles et personnelles qui ont façonné leur regard sur l'humain et ses potentialités de transformation. Ainsi écrits à deux mains et avec le coeur, et cette précision n'est pas anodine, ces textes s'adressent à une double audience. D'abord aux praticiens du monde médical et de la relation d'aide qui considèrent l'hypnose et la métaphore non pas comme de simples outils techniques, mais comme de formidables catalyseurs de croissance personnelle pour celui qui accepte d'en devenir l'acteur conscient. Ensuite, au grand public averti et à ceux qui ont déjà apprivoisé ces approches et souhaitent approfondir leur pratique personnelle.