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#Roman francophone

Fontaine Duval Cow-boy

Thierry Vimal

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Un conte familial cruel et délicieusement déjanté qui revisite nos travers contemporains avec un humour féroce. A 48 ans, Cadet vit toujours chez ses parents. Pour participer au loyer, il exploite en BnB le pavillon du jardin. Mais lorsque ses dérives - libertinage gay et drogues du chemsex - le conduisent en prison, l'équilibre déjà précaire de la famille menace de s'effondrer. Rappelé par le devoir filial, son frère aîné Luc revient le temps d'un été dans la maison de son enfance. Face à des parents vieillissants et à une situation financière au bord du gouffre, il tente de sauver ce qui peut encore l'être : il faut remettre sur pied l'activité BnB pour éviter l'expulsion. Mais peut-on, passé cinquante ans, vivre à nouveau sous le toit de ses parents sans y laisser sa santé mentale ? Tour à tour tendre, cruel et furieusement déjanté, Fontaine Duval cow-boy est un conte familial trashy-comique qui mêle prison, bricolage, location touristique et secrets du pâté en croûte. Avec un humour féroce, Thierry Vimal explore la famille contemporaine et la force de son lien, qui persiste en dépit de tout.

Par Thierry Vimal
Chez Le Cherche Midi

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Auteur

Thierry Vimal

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Littérature française

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Fontaine Duval Cow-boy

Thierry Vimal

Paru le 13/05/2026

288 pages

Le Cherche Midi

20,90 €

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