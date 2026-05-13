Un roman noir choc de Benoît Séverac, récompensé par 10 prix littéraires. Jules revient peu à peu à lui dans la chambre d'hôpital où il est soigné. Il n'entend plus. Les vertiges et les maux de tête qu'il ressent l'empêchent de réaliser tout ce que cela implique. Dans le silence avec lequel il va devoir apprendre à vivre, il reconstitue peu à peu la succession des événements qui l'ont conduit là. Il y a eu ces deux cachets d'ecstasy qu'il a avalés coup sur coup pour impressionner une fille... La police enquête et va venir l'interroger. Pour être en paix avec lui-même, doit-il parler ou se taire ? Prix du Polar Jeunesse francophone de Montigny-lès-Cormeilles 2012 Prix de littérature jeunesse de Balma 2012