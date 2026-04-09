Le quintette de Montauban

Comment la Joconde et une fillette de 8 ans se retrouvent-elles toutes les deux à Montauban en 1942 ?? Pourquoi l'évêque juste nommé dans sa fonction à Montauban, conservateur, admirateur de Pétain, devint-il un grand résistant ?? Par quelle voie du destin René Bousquet, sous-préfet né à Montauban, défendant en 1940 l'autonomie de la France face aux Allemands, sera-t-il le plus efficace des auxiliaires nazis une fois nommé chef de la police de Vichy ?? A quel moment un écrivain profondément déprimé par la défaite devient-il à Montauban l'un des principaux sauveurs des oeuvres d'art face aux prédateurs de l'occupation et crée une brigade avec Malraux qui combattra au-delà du Rhin ?? Par quelle ironie de l'histoire une immense exposition de chefs-d'oeuvre espagnols depuis Goya jusqu'à Zurbaran se tient-elle en 1942 à Montauban ?? Les péripéties croisées de la fillette juive et des oeuvres évacuées du musée du Louvre - la Joconde en tête - nous tiennent en haleine. Le devenir après-guerre des protagonistes de notre histoire nous conduira jusqu'à l'Académie française et au procès de l'assassin de Bousquet défendu par le jeune Arnaud Montebourg.